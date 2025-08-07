Иностранцам разрешили использовать деньги со спецсчетов в сделках по обмену активами

«Ведомости»: ЦБ разрешил использовать деньги со счетов «С» для обмена активами

Совет директоров Банка России разрешил иностранцам использовать с 31 июля деньги со счетов типа «С» для проведения сделок по обмену заблокированными активами с российскими резидентами. Как уточнил в беседе с «Ведомостями» представитель ЦБ, новых обменных механизмов такое решение не создает, а указанные списания будут возможны «в очень частных случаях» по разрешению правкомиссии.

Резиденты недружественных стран смогут передавать в рамках таких сделок россиянам право собственности на бумаги, замороженные в России, получая в обмен заблокированное за границей имущество. Также иностранные граждане получили возможность исполнять свои обязательства в этих случаях, переводя резидентам поступившие на их спецсчета дивиденды.

Нерезиденту при этом понадобится получить разрешение на такого рода обмен в своем национальном регуляторе, отмечает руководитель практики финансового права и рынков капитала коллегии адвокатов Delcredere Евгений Коновалов. По словам управляющего партнера коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрия Николаева, массового одобрения таких сделок на Западе ждать не приходится, в связи с чем «складывается впечатление, что данный правовой механизм сделан под несколько сделок».

На конец 2023 года согласно оценке Мосбиржи иностранным инвесторам принадлежало более 60 процентов торгуемых российских акций, причем не заблокированы они были только у двух процентов нерезидентов. Почти все зарубежные инвестиции на российском рынке акций до 2022-го приходились на УК западных стран — США (45 процентов), Великобритании (25 процентов), континентальной Европы (25 процентов), отмечала площадка.

В конце февраля 2022 года Банк России запретил брокерам страны исполнять поручения на продажу российских активов, принадлежащих нерезидентам, а выплаты по таким активам иностранцы получают на счета типа «С». С них нельзя было вывести деньги, но разрешалось оплачивать комиссии за ведения счета, налогов и ряда других обязательных платежей. Российские инвесторы также ограничены в сделках с принадлежащими им иностранными активами из-за западных санкций.

В 2024 году ЦБ ужесточил правила пользования такими счетами, исключив возможность перевода денег между ними, если они принадлежат разным людям. Также запретили списания или зачисления ценных бумаг, если в результате такой операции меняется их владелец.