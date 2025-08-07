Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Хеккен
0:1
2-й тайм
live
Бранн
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
2:1
2-й тайм
live
Легия
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК
0:0
1-й тайм
live
Вольфсберг
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
0:0
1-й тайм
live
Шахтёр
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
20:49, 7 августа 2025Спорт

Испанский клуб подписал контракт с обвиняемым в изнасиловании футболистом

«Вильярреал» подписал контракт с обвиняемым в изнасиловании футболистом Парти
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark Enfield / IMAGO / Globallookpress.com

Испанский футбольный клуб «Вильярреал» подписал контракт с обвиняемым в изнасиловании ганским полузащитником Томасом Парти. Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение с футболистом рассчитано на один сезон. В «Вильярреале» заявили, что знают о судебном разбирательстве в отношении спортсмена, однако клуб уважает принцип презумпции невиновности и ожидает вердикта суда.

В июле 32-летний Парти был обвинен в пяти случаях изнасилования, два из которых относятся к одной женщине и три — к другой. Также он обвиняется в сексуальных домогательствах к третьей женщине.

В 2024 году российский футбольный клуб «Оренбург» взял чилийского защитника Хорди Томпсона в аренду у «Коло-Коло» с правом последующего выкупа. На родине спортсмена заключили под домашний арест из-за обвинений в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства. Позже футболиста выпустили под залог в размере 100 миллионов песо (чуть больше 100 тысяч евро).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступит в Белом доме с неожиданным заявлением. Отменит ли он свой ультиматум России или введет против нее новые санкции?

    Людей с бессонницей предупредили о риске инсульта

    Нефтеперерабатывающие заводы Индии прекратили покупать нефть у России

    Археологи нашли мерянские украшения под Ростовом Великим

    Роспотребнадзор опроверг информацию об инфекции на теплоходе в Москве

    Первый канал вырезал ответ Барщевского из выпуска «Что? Где? Когда?» Что сказал знаток?

    Испанский клуб подписал контракт с обвиняемым в изнасиловании футболистом

    В Академгородке местные жители организовали операцию по спасению ежа

    Минцифры разработало схему доступа к мобильному интернету при ограничениях его работы

    Интимный момент Джеффа Безоса и его новой жены в ночном клубе попал на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости