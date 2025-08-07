Испанский клуб подписал контракт с обвиняемым в изнасиловании футболистом

«Вильярреал» подписал контракт с обвиняемым в изнасиловании футболистом Парти

Испанский футбольный клуб «Вильярреал» подписал контракт с обвиняемым в изнасиловании ганским полузащитником Томасом Парти. Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение с футболистом рассчитано на один сезон. В «Вильярреале» заявили, что знают о судебном разбирательстве в отношении спортсмена, однако клуб уважает принцип презумпции невиновности и ожидает вердикта суда.

В июле 32-летний Парти был обвинен в пяти случаях изнасилования, два из которых относятся к одной женщине и три — к другой. Также он обвиняется в сексуальных домогательствах к третьей женщине.

В 2024 году российский футбольный клуб «Оренбург» взял чилийского защитника Хорди Томпсона в аренду у «Коло-Коло» с правом последующего выкупа. На родине спортсмена заключили под домашний арест из-за обвинений в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства. Позже футболиста выпустили под залог в размере 100 миллионов песо (чуть больше 100 тысяч евро).