13:49, 7 августа 2025Ценности

Ксения Собчак показала лицо без макияжа

Российская телеведущая Ксения Собчак показала внешность без макияжа
Карина Черных
Кадр: Telegram-канал «СОБЧАК»

Российская телеведущая Ксения Собчак показала на камеру естественную внешность. Соответствующие кадры появились в ее Telegram-канале.

43-летняя журналистка записала видео во время шопинга в бутике итальянского люксового бренда Prada. Так, Собчак предстала перед подписчиками без макияжа на лице. При этом она позировала в черном платье, белом фартуке упомянутой марки, очках с прозрачными линзами и с низким пучком на голове.

«Такое 1 сентября в фартуке Prada. Это же стебно, классно», — отметила знаменитость.

Ранее сообщалось, что рэпер, продюсер и автор песен Slava Marlow подарил Собчак трусы со словами «буду об этом думать и мечтать».

