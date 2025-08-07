«Операция закончилась трагедией». Как Украина воспринимает наступление ВСУ в Курской области спустя год после начала?

«Страна.ua»: ВСУ не выполнили за год ни одну из целей операции в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выполнили ни одну из поставленных руководством страны целей операции в Курской области. С такой оценкой выступило украинское издание «Страна.ua» в годовщину начала наступления в приграничном регионе России.

Какие цели преследовал Киев?

«Страна.ua» выделила шесть задач, стоявших перед вторжением ВСУ в Курскую область:

выход к Курской АЭС и к Курску для усиления переговорной позиции Украины;

удержание захваченного плацдарма для размена территориями на переговорах с Россией;

оттягивание частей Вооруженных сил (ВС) России с других участков фронта;

защита приграничных районов Сумской области;

дестабилизация ситуации внутри России;

попытка смягчить разочарование от конфликта в украинском обществе и на Западе.

Отмечается, что украинское руководство поставило часть задач неофициальным путем. Издание также подчеркивает, что продвижение ВС России в Донецкой народной республике (ДНР) в результате переброски частей ВСУ в Курскую область и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США фактически свели к нулю эффект от операции.

В Раде раскритиковали Сырского за операцию в Курской области

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая резко раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в годовщину операции. По ее словам, генерал начал свой «реабилитационный» план из-за угрозы увольнения после начала наступления ВС России в Харьковской области и многочисленных организационных провалов.

За все это ни Сырский, ни другие его командиры не были не только наказаны и сняты с должностей, а наоборот, это позволило главкому ВСУ закрепиться, а украинское войско в очередной раз повернуло не туда Марьяна Безуглая депутат Верховной Рады Украины

Политик объяснила провал замысла Киева следующими факторами:

неукомплектованность ключевых штурмовых подразделений;

параллельное создание новых бригад ВСУ;

переброска подразделений с подконтрольных территорий Донецкой народной республики;

отсутствие подготовки Сумской области к обороне.

В свою очередь, находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский назвал террористами вторгшиеся в Курскую область подразделения ВСУ. Политик резко ответил на высказывание спикера МИД Украины Георгия Тихого о статье The New York Times, затронувшей последствия вторжения ВСУ на территорию Курской области.

Присутствие украинских военных на территории РФ выходило за пределы Женевской конвенции. С точки зрения международного права это были рейдеры и террористы Александр Дубинский депутат Верховной Рады Украины

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, Суджа, август 2024 года Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Бойцы ВСУ неоднократно указывали на проблемы на оккупированных территориях

21 мая подавший в отставку командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ «Магура» Александр Ширшин заявил, что украинские части в Курской области получали обреченные на провал задания. Офицер отметил, что «предыдущий трагический опыт» руководством ВСУ не учитывался.

Бывший командир 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Козел с позывным Купол в интервью «Украинской правде» отметил постоянный успех операций Российской армии по охвату украинских группировок в кольцо и подчеркнул, что схожая тактика была применена и при освобождении Курской области.

Противник берет Покровск [украинское название города — Красноармейск] в кольцо. Это классический вариант, начиная с Соледара, потом был Бахмут [украинское название города — Артемовск], сейчас то же самое переживает Покровск. Это же было и на Курщине Анатолий Козел бывший командир 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Операция в Курской области не достигла нужного эффекта в обществе

Сразу после начала вторжения украинские СМИ и чиновники переключились на освещение действий на приграничных российских территориях. «Заход украинских военных в Курскую область РФ полностью изменил информационную повестку дня в украинских онлайн-медиа, оставив в тени сложное донецкое направление», — подчеркивал украинский Институт массовой информации.

61% материалов украинских СМИ о военном противостоянии с Россией в период с 6 августа по 6 сентября 2024 года был посвящен действиям в Курской области

Для сравнения, за тот же период боям на подконтрольной Украине территории ДНР было посвящено только 24 процента материалов. Однако несмотря на активное освещение операции, Киеву не удалось достичь абсолютной поддержки действий в приграничном регионе.

Только 41% украинцев посчитали операцию в Курской области усилением переговорных позиций, согласно опросу фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова

При этом 24 процента украинцев уже в декабре 2024 года заявили об ослаблении позиций Киева.

Официальная позиция Киева

В годовщину начала операции президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских солдат, принявших участие во вторжении, за то, что они «не допустили удара по Сумам и Харьковщине». Политик неоднократно объяснял начало операции опасением полномасштабного наступления ВС России по всему фронту.

Курская операция стала действительно особенной. Разведки мира ее не предвидели Владимир Зеленский президент Украины

В июле 2025 года Сырский объяснил операцию в Курской области ответом на критику обороны ВСУ. «Нас сильно критиковали за оборону и отступление. Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное», — признался украинский генерал.

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Официальные сообщения России об освобождении Курской области Министерство обороны России 13 марта официально подтвердило взятие Суджи российской группировкой войск «Север». При этом неофициальные сообщения о переходе Суджи под контроль Вооруженных сил России появились еще 11 марта — первым об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка. 26 апреля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Также глава Генштаба подтвердил участие в операции солдат Корейской Народно-Демократической Республики.

Еще в марте 2025 года Зеленский отказался признавать окружение ВСУ под Курском и потерю приграничных районов. По его словам, украинские войска якобы продолжают вылазки на территории Курской и Белгородской областей.