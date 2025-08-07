МИД призвали принять меры по освобождению задержанного в Киргизии российского журналиста

RT: ЕКЦС призвал Лаврова защитить права задержанного в Киргизии журналиста

Единый координационный центр поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) направил обращение главе МИД России Сергею Лаврову и призвал защитить права задержанного в Киргизии российского журналиста, политолога и африканиста Виктора Васильева. Об этом сообщил вице-президент ЕКЦС Иван Мельников, передает RT.

В частности, правозащитники попросили обеспечить соблюдение прав задержанного, оказав ему консульскую и гуманитарную помощь. Отмечается, что никаких доказательств вины Васильева Бишкеком представлено не было, а он и его адвокат не могут ознакомиться с материалами уголовного дела.

«У Виктора беременная жена на последних сроках, ему необходимо ей помогать, однако срок его содержания под стражей продолжает продлеваться», — говорится в письме.

Кроме того, ЕКЦС попросил у внешнеполитического ведомства вызвать посла Киргизии в Министерство иностранных дел России за разъяснениями обстоятельств дела, а также принять все возможные меры для освобождения россиянина.

Васильева задержали в апреле 2025 года. Его обвиняют в организации наемнической деятельности. Журналисту грозит от семи до десяти лет лишения свободы.