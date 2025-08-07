Михалков осудил летавшую на военном самолете блогершу и напомнил про войну

Михалков осудил жизнь напоказ блогерши Шалаевой и напомнил об этике и войне

Российский режиссер Никита Михалков прокомментировал скандал вокруг 23-летней блогерши из Екатеринбурга Марии Шалаевой, опубликовавшей видео, на котором она летит на военном Ил-76 в закрытый для гражданских аэропорт Ростова-на-Дону. Тогда, по ее словам, полет устроил «человек Кремля», с которым она, возможно, состоит в отношениях. Об этом рассказал «Царьград».

В ролике, который быстро разлетелся по соцсетям, девушка показала салон военного самолета, документы чиновника, его рабочий кабинет и даже оружие, предположительно, наградной пистолет. С ней в полете был трехлетний сын, которого Шалаева посадила в кабину к пилотам.

После резонанса блогерша заявила, что все это являлось вымыслом. Однако, пишет издание, ее посты оказались настолько противоречивыми, что понять, где правда, оказалось сложно.

Историю прокомментировал Никита Михалков в своем выпуске «Бесогона». Он назвал произошедшее примером этического упадка.

«Ребята, идет война. Война! Как может совмещаться то, что происходит на фронте, на передовой, с той жизнью, уровень которой определяется количеством и качеством удовольствий, и только этим», — подчеркнул он.

Режиссер добавил, что дело не только в одной блогерше — это массовое явление. Люди живут по принципу «все лучшее — себе» и не замечают, как это разрушает общество, добавил режиссер.

На фоне этой истории Михалков также рассказал о солдате, выбравшемся из окружения, где единственной радостью была кружка чая. «Для счастья на самом деле очень мало в жизни надо вообще. Все познается в сравнении», — заключил он.

Публикация, где Шалаева показала, как летала в Ростов-на-Дону на военном самолете с маленьким сыном и неким «человеком Кремля», вызвала множество критики. Позже блогерша удалила записи. Вскоре после этого, по данным Telegram-канала Fighterbomber, к организатору полета пришли «прям на работу».