14:24, 7 августа 2025Интернет и СМИ

Мировые СМИ отреагировали на предстоящую встречу Путина и Трампа

NYT и Reuters разместили на передовицах статьи о встрече Путина и Трампа
Маргарита Щигарева
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Зарубежные СМИ по всему миру отреагировали на сообщение о том, что была согласована договоренность о встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Материалы о предстоящих переговорах разместили на передовицах, в частности, агентство Reuters и американская газета The New York Times (NYT).

Как указали в Reuters, предстоящая встреча будет первой для Путина и Трампа с 2021 года. В NYT же отметили, что о ней стало известно вскоре после того, как с президентом России пообщался в Москве спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Материалы по теме:
«Победитель определит будущее мира» Что стоит за ультиматумом Трампа России и как он повлияет на исход конфликта на Украине?
«Победитель определит будущее мира»Что стоит за ультиматумом Трампа России и как он повлияет на исход конфликта на Украине?
4 августа 2025
Трамп намерен организовать встречу с Путиным и Зеленским. О чем еще договорились США и Россия в ходе визита Уиткоффа в Москву?
Трамп намерен организовать встречу с Путиным и Зеленским.О чем еще договорились США и Россия в ходе визита Уиткоффа в Москву?
6 августа 2025

Кроме того, статьи о договоренности по встрече Путина с Трампом появились на первых полосах британского издания The Guardian, французского Le Monde, испанского El Pais, японского Japan Times и других СМИ.

Ранее в Госдуме предположили, что встреча лидеров двух держав может стать предвестником мира на условиях Москвы. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Миронов.

7 августа помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа согласована, она состоится в ближайшие дни. Уточнялось, что стороны приступили к проработке и организации мероприятия.

