Многомиллионный гонорар Нагиева назвали оправданным

Кинокритик Голубчиков: 5 миллионов рублей за съемочный день Нагиева оправданы

Многомиллионный гонорар актера и телеведущего Дмитрия Нагиева, который является одним из самых высокооплачиваемых артистов отечественного шоу-бизнеса, оправдан. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» заявил кинокритик Александр Голубчиков.

Так, предположительно, гонорар артиста за съемочный день достигает пяти миллионов рублей. По словам Голубчикова, Нагиев «долго и упорно» зарабатывал свою репутацию, он «основательно потрудился в начале своей карьеры над тем, чтобы зритель его максимально полюбил».

«И теперь мы видим результат — зритель с удовольствием смотрит его проекты. Так что нет ничего удивительного в том, что Нагиеву готовы столько платить, это оправданно, контент окупается», — заявил кинокритик.

Ранее Дмитрий Нагиев заявил, что не ставит никаких условий продюсерам на съемках. «Я питаюсь из общего котла. Иногда мне даже кажется, что я доедаю за другими. Это называется уважение», — рассказал артист.