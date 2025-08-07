NYPost: В США морской лев попытался утащить под воду девятилетнюю школьницу

В американском штате Калифорния агрессивный морской лев укусил за ногу и попытался утащить под воду девятилетнюю девочку. Об этом пишет New York Post (NYPost).

Инцидент произошел в лагере для серферов недалеко от города Монтерей. Корале Олсен каталась на доске вместе с братом и сестрой под руководством инструктора, когда рядом появился морской лев. «Мы были довольно далеко в океане. Морской лев проскочил под ногой моего инструктора, укусил меня и потащил под воду», — поделилась страшными воспоминаниями школьница.

Инструктор школьников, Алекс де Мариньяк, помог Олсен и быстро доставил ее вместе с братом и сестрой на берег. Мужчина рассказал, что когда выходил из воды, у него было по ребенку в каждой руке, а еще один висел на шее. «Я занимаюсь серфингом в этим водах с шести лет, но никогда ничего подобного не видел», — прокомментировал де Мариньяк агрессивное поведение морского льва. Он считает, что животное напало, потому что они вторглись на его территорию.

У Олсен на ноге осталась рана и большой синяк от укуса. Тем не менее девочка заявила, что не боится возвращаться в океан, потому что слишком любит серфинг.

В марте сообщалось, что в Калифорнии морской лев покусал серфера. Биологи считают, что животное стало агрессивным после того, как наелось токсичных водорослей.