Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:45, 7 августа 2025Из жизни

Морской лев попытался утащить под воду девятилетнюю школьницу

NYPost: В США морской лев попытался утащить под воду девятилетнюю школьницу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Richard Olsen / KSBW

В американском штате Калифорния агрессивный морской лев укусил за ногу и попытался утащить под воду девятилетнюю девочку. Об этом пишет New York Post (NYPost).

Инцидент произошел в лагере для серферов недалеко от города Монтерей. Корале Олсен каталась на доске вместе с братом и сестрой под руководством инструктора, когда рядом появился морской лев. «Мы были довольно далеко в океане. Морской лев проскочил под ногой моего инструктора, укусил меня и потащил под воду», — поделилась страшными воспоминаниями школьница.

Инструктор школьников, Алекс де Мариньяк, помог Олсен и быстро доставил ее вместе с братом и сестрой на берег. Мужчина рассказал, что когда выходил из воды, у него было по ребенку в каждой руке, а еще один висел на шее. «Я занимаюсь серфингом в этим водах с шести лет, но никогда ничего подобного не видел», — прокомментировал де Мариньяк агрессивное поведение морского льва. Он считает, что животное напало, потому что они вторглись на его территорию.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

У Олсен на ноге осталась рана и большой синяк от укуса. Тем не менее девочка заявила, что не боится возвращаться в океан, потому что слишком любит серфинг.

В марте сообщалось, что в Калифорнии морской лев покусал серфера. Биологи считают, что животное стало агрессивным после того, как наелось токсичных водорослей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретится с Трампом

    Раскрыты наиболее вероятные места встречи Путина и Трампа

    Обвиняемым по делу о хищении усадьбы Чубайса вынесли приговор

    В Кремле предрекли встрече Путина и Трампа историческое значение

    Российские военные создали стену дронов в ДНР

    Названы возможные места встречи Путина и Трампа

    Потребности Украины во внешнем финансировании оценили

    Американский новичок «Авангарда» рассказал об ошеломившей его России

    Морской лев попытался утащить под воду девятилетнюю школьницу

    Валя Карнавал показала откровенные фото с отдыха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости