На Украине беспилотники с надписью на украинском нанесли удар по военкоматам

«Страна.ua»: В Днепропетровской области два дрона нанесли удары по военкоматам

В Днепропетровской области Украины два дрона с надписями на украинском языке нанесли удары по военкоматам. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В городе Самара Днепропетровской области районный военкомат остановил работу после ночного удара, пишет СМИ со ссылкой на местные паблики. Также сообщается о возможном прилете в районе территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) в другом городе региона — Синельниково.

«Страна» также показывает фото одного из дронов, который мог нанести удар. Сообщается, что это мог быть «Шахед» с надписью на украинском языке: «Для ТЦК от благодарных жителей Синельниково».

Ранее стало известно, что два заградотряда 17-й бригады Национальной гвардии Украины уничтожены ударами фугасной авиабомбы (ФАБ) в Днепропетровской области.