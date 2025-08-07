Мир
09:35, 7 августа 2025

На Западе прокомментировали новое заявление Трампа о Путине

Дизен: Реакция Трампа на встречу Путина и Уиткоффа дает повод для оптимизма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Реакция президента США Дональда Трампа на итоги встречи российского лидера Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом дает повод для оптимизма. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Трамп доволен встречей Уиткоффа с Путиным. Надеемся, что Трамп воспользуется этим как поводом для отказа от своих угроз эскалации конфликта. Есть основания для оптимизма», — написал он.

По словам эксперта, американский лидер может вернуться к своей прежней позиции о необходимости восстановления нейтралитета Украины.

Ранее Трамп прокомментировал прошедшую встречу Путина и Уиткоффа, назвав ее весьма продуктивной. Он отметил, что в результате переговоров в Кремле был достигнут большой прогресс.

