На Западе прокомментировали новое заявление Трампа о Путине

Дизен: Реакция Трампа на встречу Путина и Уиткоффа дает повод для оптимизма

Реакция президента США Дональда Трампа на итоги встречи российского лидера Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом дает повод для оптимизма. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Трамп доволен встречей Уиткоффа с Путиным. Надеемся, что Трамп воспользуется этим как поводом для отказа от своих угроз эскалации конфликта. Есть основания для оптимизма», — написал он.

По словам эксперта, американский лидер может вернуться к своей прежней позиции о необходимости восстановления нейтралитета Украины.

Ранее Трамп прокомментировал прошедшую встречу Путина и Уиткоффа, назвав ее весьма продуктивной. Он отметил, что в результате переговоров в Кремле был достигнут большой прогресс.