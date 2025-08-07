Названа имиджевая цель ВСУ на территории России

Военный эксперт Живов: Крым является очень весомой имиджевой целью для ВСУ

Надо всегда быть готовыми отразить самую серьезную атаку на Крым и Севастополь, поскольку полуостров остается важной целью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Живов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Крым крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Над полуостровом средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять ракет.

Живов рассказал, что необходимо предпринимать все необходимые меры предосторожности и держать оборону Крыма максимально мобилизованной. Он связал это с тем, что полуостров является важной имиджевой целью не только для ВСУ, но и для их западных союзников, например британских ЧВК, которые помогают им готовиться в Одесской и Николаевской областях.

«Нельзя сказать, что интенсивность атак на полуостров выросла. Также нельзя предугадать, нарастет ли она в будущем. Она стабильно напряженная, и когда противник накапливает какие-то силы, он их применяет», — объяснил военный эксперт.

Живов напомнил, что ВСУ на протяжении всего времени регулярно атакуют Крым беспилотниками, безэкипажными катерами, также происходят стычки в том числе с использованием роботизированных систем в акватории Черноморского моря, в районе газодобывающих вышек «Черноморнефтегаза». Кроме того, были попытки высадки в Крыму в 2024 году, однако все они были успешно отбиты, добавил он.

Ранее ВСУ пытались ударить по полуострову в ночь на четверг, 7 августа. Тогда расчеты ПВО перехватили 11 дронов над Крымом, еще 8 — над Черным морем.