12:28, 7 августа 2025

Названа возможная причина слепоты и комы у жертв ядовитой чачи с рынка в Сочи

Токсиколог Водовозов: В смертельной опасной чаче с рынка в Сочи мог быть метанол
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В составе чачи с рынка в Сочи, смертельно отравившей нескольких россиян, мог быть метиловый спирт, он же метанол. Об этом рассказал врач-токсиколог, научный редактор журнала «Российские аптеки» Алексей Водовозов в беседе с BFM.

Как пишет издание, у жертв напитка отмечались схожие тяжелые симптомы, в том числе отказ почек, слепота и кома. По словам эксперта, это может указывать на отравление метиловым спиртом. Водовозов подчеркнул, что опасен не только метанол, но и продукты его метаболизма — муравьиная кислота и формальдегид, которые могут привести к отказу зрения.

Врач пояснил, что метиловый спирт часто входит в состав сивушных масел, появляющихся при кустарном производстве алкоголя, включая домашние вино и чачу, которые позиционируют как менее вредные. «Ан нет, они как раз содержат вот такие присадки дополнительные именно по той причине, что не происходит нормальной промышленной переработки сырья, и метанол, побочный продукт, который встречается в довольно большом количестве», — подчеркнул он.

О смертельном отравлении как минимум восьми человек чачей с рынка в Адлере стало известно 6 августа. Резонанс начался после смерти трех россиян, которые приобрели алкоголь в одном месте. Позже выяснилось, что пострадавших оказалось больше. При этом после первого смертельного случая рынок работал еще неделю.

