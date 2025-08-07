Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:50, 7 августа 2025Экономика

Названы главные страны — покупатели российской рыбы

«Известия»: Китай и Южная Корея стали главными покупателями российской рыбы
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

С начала года Россия увеличила экспорт рыбы на 13 процентов. Об этом сообщили «Известия».

Оказалось, что с начала года порты отгрузили морепродуктов на три миллиарда долларов. Позитивная динамика сменила долгий период спада, вызванный санкциями. Главными импортерами российских морепродуктов стали Китай, Южная Корея, Нидерланды, Норвегия и Япония.

Во второй половине июля появился прогноз, что в 2025 году цены на лосось в России могут или стабилизироваться, или снизиться. Как полагают в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, причиной может стать то, что в нечетные годы вылов этой рыбы обычно лучше, нежели в четные. Последние десять лет рыба на российском рынке выросла в цене в несколько раз, однако в этом году с вероятностью примерно в 70 процентов можно надеяться на 10-15-процентное снижение ее стоимости.

Между тем за год оптовая стоимость атлантической мойвы в России выросла в 2,88 раза и в начале июня достигла 210 рублей за килограмм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушаков ответил на вопрос об изменении позиции России в преддверии встречи с Трампом

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    В Раде заявили о панике Киева из-за встречи Путина и Трампа

    Одна страна захотела удвоить торговлю с Россией

    Ушедший из России автогигант заявил об огромных потерях из-за пошлин Трампа

    Зеленский рассказал об ожиданиях перед встречей Путина и Трампа

    Москвичей призвали готовиться к 45-градусной жаре

    Названы главные страны — покупатели российской рыбы

    Украинского военного наказали за превращение российского хутора в огневую точку

    В России высказались об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости