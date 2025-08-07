Названы главные страны — покупатели российской рыбы

«Известия»: Китай и Южная Корея стали главными покупателями российской рыбы

С начала года Россия увеличила экспорт рыбы на 13 процентов. Об этом сообщили «Известия».

Оказалось, что с начала года порты отгрузили морепродуктов на три миллиарда долларов. Позитивная динамика сменила долгий период спада, вызванный санкциями. Главными импортерами российских морепродуктов стали Китай, Южная Корея, Нидерланды, Норвегия и Япония.

Во второй половине июля появился прогноз, что в 2025 году цены на лосось в России могут или стабилизироваться, или снизиться. Как полагают в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, причиной может стать то, что в нечетные годы вылов этой рыбы обычно лучше, нежели в четные. Последние десять лет рыба на российском рынке выросла в цене в несколько раз, однако в этом году с вероятностью примерно в 70 процентов можно надеяться на 10-15-процентное снижение ее стоимости.

Между тем за год оптовая стоимость атлантической мойвы в России выросла в 2,88 раза и в начале июня достигла 210 рублей за килограмм.