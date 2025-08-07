Названы три ключевых этапа в плане НАТО против России

Угроза со стороны НАТО выстраивается по определенной схеме и включает три этапа. Об этом заявили эксперты, опрошенные «Царьградом».

По мнению обозревателя издания Ильи Головнева, первое звено — информационная диверсия. «Распространение ложных сообщений в цифровой среде осуществляется кибервойсками НАТО, а не хакерскими группировками, которые служат лишь прикрытием», — считает он.

Вторым этапом в плане НАТО является давление с моря, пишет издание. Политолог Дмитрий Родионов заявил, что на карте вырисовываются четыре ключевых района, где могут разворачиваться боевые действия: Арктика, Дальний Восток, Балтика и Черное море. Ситуацию на Балтике эксперт назвал самой опасной, так как в случае войны противных может перекрыть Финский залив и разорвать связь между Ленинградской и Калининградской областями.

Последняя фаза — прямое столкновение. Политолог Вадим Авва заявил, что от атак дронов силы НАТО могут перейти к высадке десанта на русское побережье. По его словам, сценарий вторжения давно обкатан на Ближнем Востоке. Авва считает, что задача России — перехватить инициативу.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что спецслужбы Великобритании при поддержке союзников по НАТО разрабатывают план масштабной диверсии в международных водах, чтобы оправдать ужесточение мер против «теневого флота» России.

