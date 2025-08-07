Наука и техника
Открыт эффективный метод снижения риска инфаркта

EJPC: Более быстрая и долгая ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Екатерина Графская
Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom  

Даже не достигая нормы в 10 000 шагов, люди с повышенным давлением могут существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, если ходят больше и быстрее. Исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology, показало: каждые дополнительные 1000 шагов в день снижают риск инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности, а ускорение темпа ходьбы дает еще больший эффект.

Анализ охватил более 36 тысяч человек с диагностированной гипертонией, которые носили трекеры активности в течение недели, а затем находились под наблюдением почти восемь лет. Уже при увеличении дневной активности с 2 300 до 10 000 шагов отмечалось снижение риска тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов на каждые 1000 шагов. Ускорение шага до 80 шагов в минуту в течение хотя бы 30 минут в день дополнительно снижало риск на 30 процентов.

Даже у участников, проходивших менее 10 000 шагов в день, регулярная умеренная активность была связана с меньшим числом случаев инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. У тех, кто ходил быстрее, риск оказался еще ниже, а вреда от интенсивной ходьбы (130 шагов в минуту и выше) зафиксировано не было.

Авторы подчеркивают, что такие результаты можно использовать для разработки точных рекомендаций для пациентов с гипертонией. Ходьба в комфортном темпе, даже без спортзала и тренера, может стать доступной и действенной мерой профилактики серьезных осложнений.

Ранее ученые предложили способ восстановления сердца после инфаркта с помощью синтетической мРНК. Ген PSAT1 позволил запустить регенерацию сердечной мышцы и уменьшить рубцевание тканей.

