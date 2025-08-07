Поражающие элементы из атаковавших курортный регион России беспилотников показали на фото

Mash опубликовал фото поражающих элементов из атаковавших Кубань беспилотников

В сети появилась фотография поражающих элементов из атаковавших Славянск-на-Кубани Краснодарского края беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Изображение опубликовал Kub Mash в Telegram.

На снимке видны несколько стальных шариков диаметром примерно один сантиметр в руке мужчины. Также приложено фото гаража с пробитой насквозь дверью.

Ранее губернатор курортного региона Вениамин Кондратьев рассказал о раненом жителе Славянска-на-Кубани. Пострадавший находился на улице, когда получил травму из-за упавших обломков. Также оказались выбиты окна и разрушена хозпостройка на территории частного дома.

По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа средства противовоздушной обороны сбили над регионами 82 дрона. Девять из них уничтожили в Краснодарском крае. В станице Новомышастовской в результате падения обломков в поле начался пожар. Кроме того, фрагменты беспилотника рухнули на территории элеватора в станице Полтавской.

Позже в сети появились кадры загоревшегося после атаки нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский. Местные жители сообщали о мощном взрыве. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.