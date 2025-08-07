Поставки дронов ВСУ сорвались из-за ошибочного перевода

РИАН: Поставки дронов ВСУ в Сумскую область сорвались из-за ошибочного перевода

Поставки комплектующих для украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумскую область оказались сорваны из-за ошибочного банковского перевода почти трех миллионов гривен (около 71,5 тысячи долларов), что стало поводом для расследования о мошенничестве. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, ознакомившись с судебными документами.

Как уточняется, 5 июня украинская воинская часть перевела 10 074 900 гривен компании ТОВ «КБ АТЕЙ» в рамках контракта от 28 мая на закупку комплектующих для дронов. В этот же день произошел ошибочный перевод 2 999 763 гривен (около 71,5 тысячи долларов) на счет другой фирмы ТОВ «АТЕЙ Технолоджи» из-за схожести названий.

В реестре юрлиц Украины директором и единственным владельцем «АТЕЙ Технолоджи» значится Егор Голявко. В прошлом году его фирма сотрудничала с немецкой Halblech Impex GmbH, которая занимается поставками комплектующих для БПЛА. Ее директором является Виталий Подвиженко, учредивший ТОВ «КБ АТЕЙ» после того, как прекратил партнерство с Голявко.

После обнаружения ошибки 5 июня Подвиженко связался с Голявко, сказав, что деньги нужны для выполнения военных поставок. Собеседник, находившийся тогда, по его словам, в Закарпатье, дал обещание заняться вопросом позднее. На следующий день Голявко заявил, что деньги не получал и пообещал заняться этим вопросом после возвращения в Киев. С 12 июня он перестал выходить на связь.

Издание уточняет, что поставки беспилотников были сорваны, а это в свою очередь могло поставить под угрозу жизнь украинских военных на фронте в Сумской области.

13 июня киевские следователи завели дело о мошенничестве, тем временем отправленные средства признаны вещественным доказательством. Позднее суд постановил арестовать средства на счетах Голявко и предоставить доступ к движениям по его банковским счетам и документа его компании.

В июле сообщалось, что на Украине открыто расследование хищения на фортификациях в Сумах. По мнению следствия, более 1,1 миллиона гривен украдены на закупке фортификационного сооружения из волнистой стали.

