Пожилой крановщик домогался 16-летней россиянки в маршрутке

В Ленобласти задержан 63-летний крановщик, домогавшийся 16-летней девушки

В Ленинградской области задержан 63-летний крановщик петербургского завода, домогавшийся 16-летней девушки в маршрутке. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Фигурант — житель поселка Оредеж. Его поймали на проспекте Урицкого в Луге. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, выяснилось, что в 2001 году мужчина получил 20 лет колонии по трем статьям.

По данным канала, все произошло вечером 5 августа в поселке Оредеж. Там пожилой мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении неизвестной 16-летней пассажирки. Отец пострадавшей обратился в полицию.

