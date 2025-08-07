Силовые структуры
Пожилой крановщик домогался 16-летней россиянки в маршрутке

В Ленобласти задержан 63-летний крановщик, домогавшийся 16-летней девушки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ленинградской области задержан 63-летний крановщик петербургского завода, домогавшийся 16-летней девушки в маршрутке. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Фигурант — житель поселка Оредеж. Его поймали на проспекте Урицкого в Луге. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, выяснилось, что в 2001 году мужчина получил 20 лет колонии по трем статьям.

По данным канала, все произошло вечером 5 августа в поселке Оредеж. Там пожилой мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении неизвестной 16-летней пассажирки. Отец пострадавшей обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд арестовал местного жителя, который домогался соседской девочки и попытался ее похитить.

