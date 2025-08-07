Привычка миллионов людей оказалась риском для сердца

JAHA: Частое использование экранов вредит сердечно-сосудистому здоровью детей

Чрезмерное увлечение экранами — от смартфонов до телевизоров — может нанести серьезный удар по сердечно-сосудистому здоровью детей и подростков. К такому выводу пришли исследователи из Дании, опубликовав результаты в Journal of the American Heart Association.

Анализ более тысячи участников двух долгосрочных когортных исследований показал: каждые дополнительные часы экранного времени значительно повышают кардиометаболический риск — вероятность развития высокого давления, инсулинорезистентности и проблем с уровнем холестерина. У 10-летних детей каждый час прибавлял 0,08 стандартного отклонения к рисковому индексу, у 18-летних — 0,13. Это означает, что при 5–6 часах экранного времени риск может вырасти на 40–60 процентов.

Особенно опасным оказалось сочетание экранной активности и плохого сна: короткая продолжительность сна и позднее засыпание усиливали негативный эффект. У 10-летних около 12 процентов связи между экранным временем и риском объяснялось именно дефицитом сна.

Кроме того, при помощи машинного обучения исследователи выявили уникальный «метаболический отпечаток», связанный с экранной активностью, в крови подростков — он может быть ранним биомаркером будущих сердечно-сосудистых проблем.

Ученые подчеркивают: привычки, сформированные в детстве, могут отразиться на здоровье на десятилетия вперед. Поэтому ограничение экранного времени и соблюдение режима сна должны стать неотъемлемой частью профилактики.

Ранее специалисты научились запускать восстановление сердца после инфаркта. Они выяснили, что введение модифицированной мРНК с геном PSAT1 помогло активизировать регенерацию сердечной мышцы.