Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:33, 7 августа 2025Наука и техника

Раскрыта опасность потребления картофеля фри

BMJ: Частое употребление картофеля фри повышает риск развития диабета 2 типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Papava / Shutterstock / Fotodom

Частое употребление картофеля фри может значительно повысить риск развития сахарного диабета второго типа, предупреждают исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения. Результаты крупного исследования опубликованы в журнале BMJ.

Авторы проанализировали данные более 205 тысяч участников, которые в течение тридцати лет регулярно заполняли анкеты о питании и состоянии здоровья. Оказалось, что употребление трех порций картофеля фри в неделю повышает риск диабета на 20 процентов. Однако печеный, вареный или пюреобразный картофель такой связи не демонстрировал.

Специалисты подчеркивают, что важен не сам продукт, а способ его приготовления. Замена картофеля фри на цельнозерновые продукты — такие как цельнозерновой хлеб или паста — может снизить риск диабета на 19 процентов.

Ученые предлагают отказаться от упрощенного подхода «картошка — это плохо?» в пользу более точной постановки вопроса: как именно она приготовлена и какие продукты можно выбрать вместо нее.

Дополнительный метаанализ, включающий более 500 тысяч человек, подтвердил полученные выводы: даже небольшие изменения в рационе могут существенно повлиять на риск диабета второго типа.

В июне ученые выяснили, что ежедневное потребление зеленых листовых или крестоцветных овощей может значительно снизить риск атеросклероза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ялта, Потсдам, Ватикан. Путин и Трамп встретятся совсем скоро. Где пройдут исторические переговоры?

    Президент ОАЭ прибыл в Россию

    Лавров и его турецкий коллега обсудили Украину

    Американец призвал вернуть флаг российским теннисистам

    Россия объявила в розыск уехавшего из страны журналиста

    Лукашенко насторожился

    Россиянин с ножом и гранатой устроил разборку с кассиром в кафе

    Появились подробности об отравившей российских туристов чаче

    Прокатившаяся по барам в пьяном угаре россиянка въехала в толпу людей

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости