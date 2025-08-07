Раскрыта причина аварийной посадки российского самолета в Астрахани

Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в Астрахани из-за неисправности

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» аварийно сел в Астрахани из-за неисправности двигателей. Причину раскрыли РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что сработал датчик, сигнализирующий о проблеме с двигателями. При этом в самой авиакомпании заявили, что произошло задымление в одном из багажных отсеков. Известно, что пассажиров готовят к отправке в город назначения на резервном самолете.

Борт «Уральских авиалиний» выполнял рейс по маршруту Москва — Сочи 7 августа. Во время полета пилоты подали сигнал о происшествии на борту и экстренно сели в Астрахани. Посадка прошла благополучно.