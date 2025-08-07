Раскрыты подробности о брошенных Киевом пленных

Среди вычеркнутых Киевом из списков на обмен пленных нет ни одного офицера

Среди пленных украинцев, которых отказался обменивать Киев, нет ни одного офицера. Об этом сообщил ТАСС осведомленный источник.

По его словам, около 70 процентов военных, не попавших в обменные списки, являются солдатами и матросами. Также источник агентства сообщил, что около 15 процентов пленных, которых Киев отказался обменивать, были мобилизованы.

Ранее украинские хакеры атаковали сайт с брошенными Киевом пленными солдатами. Военный блогер Борис Рожин рассказал, что портал 1000ua.ru сразу после запуска подвергся DDoS-атаке, которая велась с территории Украины.

До этого помощник президента России Владимир Мединский подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных солдат. «1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», — написал он.