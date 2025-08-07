Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Хеккен
0:2
Завершен
Бранн
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
4:1
Завершен
Легия
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК
0:0
2-й тайм
live
Вольфсберг
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
0:0
2-й тайм
live
Шахтёр
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
22:00, 7 августа 2025Спорт

Роднина рассказала об отношениях с иностранными учениками

Ирина Роднина заявила, что ей сложно поддерживать связь с иностранными учениками
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала об отношениях с иностранными учениками. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что в последнее время ей стало сложно поддерживать связь с иностранцами. При этом она подчеркнула, что созванивается с чехами Радкой Коваржиковой и Рене Новотны. «Нам есть о чем поговорить, что вспомнить, с чем поздравить», — добавила депутат.

Ранее Роднина рассказала о том, что надеется снова получить возможность путешествовать по зарубежным странам. Она добавила, что первым делом поехала бы не в южную страну.

Роднина жила в США с 1990 по 2002 год. В Америке она работала тренером международного центра фигурного катания. Бывшая фигуристка с 2022-го находится под американскими, европейскими и украинскими санкциями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступит в Белом доме с неожиданным заявлением. Отменит ли он свой ультиматум России или введет против нее новые санкции?

    Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным на русском языке

    В ДНР заявили о планах ВСУ использовать артиллерию российского образца

    Роднина рассказала об отношениях с иностранными учениками

    Дочь Заворотнюк показала фигуру в облегающем наряде через четыре месяца после родов

    В США назвали возможную встречу Трампа и Путина еще одной победой России

    В ЕС разочаровались отсутствием жесткости со стороны Трампа в отношении России

    OpenAI представила модель GPT-5

    Экс-главу Луганской ОВА освободили под залог

    В Германии починили пораженную Россией установку ВСУ Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости