Ирина Роднина заявила, что ей сложно поддерживать связь с иностранными учениками

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала об отношениях с иностранными учениками. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что в последнее время ей стало сложно поддерживать связь с иностранцами. При этом она подчеркнула, что созванивается с чехами Радкой Коваржиковой и Рене Новотны. «Нам есть о чем поговорить, что вспомнить, с чем поздравить», — добавила депутат.

Ранее Роднина рассказала о том, что надеется снова получить возможность путешествовать по зарубежным странам. Она добавила, что первым делом поехала бы не в южную страну.

Роднина жила в США с 1990 по 2002 год. В Америке она работала тренером международного центра фигурного катания. Бывшая фигуристка с 2022-го находится под американскими, европейскими и украинскими санкциями.