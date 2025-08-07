Россиян предупредили об использующих необычный способ обмана мошенниках

Депутат Немкин: Мошенники устанавливают вредоносное ПО через всплывающие окна

Злоумышленники устанавливают вредоносное программное обеспечение (ПО) на компьютер, используя всплывающие окна. О необычном способе обмана россиян рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в разговоре с RT.

«Одна из распространенных схем онлайн-мошенничества — фейковые всплывающие окна с якобы срочными уведомлениями об обновлении браузера, медиаплеера или другой популярной программы», — рассказал депутат.

Он объяснил, что злоумышленники маскируют уведомления с призывом обновить браузер или установить защиту на компьютер под уведомления от известных компаний, чтобы вызвать больше доверия. По словам Немкина, если человек нажмет на такую кнопку, то на устройство начнет устанавливаться вредоносное ПО — например, программа-шпион или вымогатель. Мошенники могут прибегать к таким приложениям, чтобы украсть личные данные, пароли и другую важную конфиденциальную информацию, подчеркнул депутат.

Немкин призвал россиян никогда не обновлять приложения через всплывающие окна или неизвестные сайты. Если человек хочет загрузить обновление, необходимо сделать это через официальные ресурсы компаний. Кроме того, депутат порекомендовал установить на компьютер антивирусную программу и регулярно проверять, нет ли на устройстве цифровых угроз.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали рассылать поддельные письма от лица ГИБДД. Немкин пояснил, что аферисты сообщают жертве, что она нарушила правила дорожного движения, и присылают документ со ссылкой на фишинговый ресурс.

