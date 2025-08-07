Россиянам объяснили опасность выдавливания зубной пасты на всю поверхность щетки

Стоматолог Селютина: Выдавливание пасты на всю щетку приведет к истончению эмали

Многие люди выдавливают зубную пасту на всю поверхность щетки, как это делают в рекламе. Стоматолог Юлия Селютина в Telegram-канале объяснила россиянам опасность такой привычки.

Как заявила врач, в составе большинства зубных паст имеются различные абразивы, которые в небольшом количестве являются безопасными, но при избытке, который возникает при выдавливании зубной пасты на всю поверхность щетки, они приведут к постепенному истончению эмали. Кроме того, обильная пена, которая появляется при таком способе чистки, может создавать ощущение чистоты зубов, даже если на них остался налет, подчеркнула медик.

Кроме того, по ее словам, если выдавливать зубную пасту на всю поверхность щетки, повышается риск развития флюороза, то есть белых пятен на зубах. Специалистка объяснила, что так организм реагирует на избыток содержащегося в зубной пасте фтора, который полезен только в умеренных количествах.

Взрослым людям необходимо выдавливать на щетку лишь горошину зубной пасты, а детям трех-шести лет — в два раза меньше, заключила Селютина.

Ранее стоматолог Сэм Джетва перечислил причины неприятного запаха изо рта. По его словам, данная проблема может возникнуть из-за заболеваний ЖКТ.