Россиянам назвали способы сэкономить на оплате интернета

Балынин: Отказ от ненужных услуг поможет сэкономить на оплате интернета

Сэкономить на оплате домашнего интернета поможет отказ от ненужных услуг и ряд других мер. О способах платить меньше рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин в беседе с «Прайм».

По словам эксперта, пользователи нередко оплачивают другие услуги от провайдера, к примеру, телевидение. При этом зачастую человек не пользуется этими опциями. Балынин посоветовал провести ревизию услуг и оставить только действительно полезные.

Кроме того, многие покупают домашний интернет, телевидение, мобильную связь и мобильный интернет у разных провайдеров. В таком случае финансист предложил полностью перейти на одного поставщика, воспользовавшись пакетным предложением. По его словам пакетные предложения помогут сэкономить до трети от суммы платежа.

Также стоит пересмотреть параметры услуг. К примеру, на стоимость влияет скорость тарифа — если ее снизить, плата сократится.

Ранее специалист проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова назвала категории граждан, попадающих под скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг.