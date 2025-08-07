Экономика
12:47, 7 августа 2025Экономика

Россиянам объяснили причины появления ржавой воды из-под крана

Химик Дорохов: Ржавая вода из-под крана содержит железо
Мария Черкасова

Фото: TRIG / Shutterstock / Fotodom  

Рыжеватый оттенок водопроводной воды — это характерный признак наличия железа. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Чаще всего причиной ржавчины считается повышенное содержание железа, чаще всего в форме Fe²⁺, которое при взаимодействии с воздухом окисляется до Fe³⁺ и образует нерастворимые соединения. На этот процесс влияет как возраст труб, так и особенности источника водозабора, состав воды и температурные условия. Коррозия старых металлических труб не всегда является фактором появления ржавчины, отметил специалист.

Допустимый уровень железа в питьевой воде не должен превышать 0,3 миллиграмма на литр. При регулярном употреблении воды с повышенным содержанием железа в организме может накопиться повышенное содержание этого вещества, что плохо скажется на здоровье.

Очистить воду наиболее эффективно помогут ионообменные фильтры с загрузкой из цеолитов или синтетических смол. Особенно эффективно работает способ, когда воду сначала насыщают кислородом, из-за чего железо переходит в осадок. После этого его можно удалить с помощью обычного фильтра. Особенно эффективна эта технология в регионах, где используется вода из артезианских скважин с высоким содержанием Fe²⁺.

Отфильтровать воду в многоквартирных домах частично можно с помощью установки системы предварительной очистки. Однако в домашних условиях помогут и такие простые меры, как кипячение воды. После кипячения воде нужно дать отстояться, затем аккуратно слить ее от осадка либо профильтровать через сложенную в несколько слоев марлю или вату. Можно дополнительно дать воде отстояться в течение 1-2 суток перед кипячением. После этого воду можно также аккуратно слить с осадка или профильтровать и в дальнейшем использовать для кипячения или приготовления пищи.

Особенно важно контролировать состав воды на дачах. В таких условиях рекомендуется использовать системы на основе гравитационной фильтрации с окислительно-механическим действием.

Ранее жители Ижевска пожаловались, что из их кранов ржавая вода текла больше месяца. Такая ситуация сложилась после ремонта в доме.

