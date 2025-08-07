Россиянам разъяснили изменения правил приема в вузы на платной основе

Харченко: С 1 сентября вступит в силу закон о приеме в вузы на платной основе

В России 1 сентября вступит в силу закон о новых правилах приема в вузы на платной основе. Об этом напомнила замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в беседе с РИА Новости.

Согласно изменениям, правительство России получит право устанавливать правила определения стоимости платного образования, а также число мест и направлений подготовки.

Харченко пояснила, что речь идет прежде всего о качестве образования, а регулирование мест уже присутствовало ранее, но в более мягком варианте. «Последние годы все вузы подавали плановые цифры, в том числе коммерческого приема. Просто это не контролировалось, так как в законе не было четкой позиции, — сказала она. — Никто не говорит о том, что будут сокращаться наборы на экономистов, юристов и прочие гуманитарные специальности».

Парламентарий подчеркнула, что в законе идет речь о том, чтобы был конкурс даже на коммерческое обучение.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о квотах на бесплатное обучение в вузах для детей участников боев. Согласно документу, речь идет о программах бакалавриата и специалитета.