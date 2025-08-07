Россияне раскрыли отношение к возможным пошлинам США

«Финансы Mail»: Треть россиян назвали пиар-ходом инициативы Трампа по пошлинам

Треть россиян назвали инициативы президента США Дональда Трампа по введению торговых пошлин против России пиар-ходом. Такое отношение раскрыли по итогам опроса «Финансы Mail», сообщает RT.

В опросе приняли участие более семи тысяч граждан из всех регионов России. Более половины респондентов (53,4 процента) признались, что внимательно следят за новостями о возможных тарифах. Почти каждый второй (45 процентов) сталкивается с такими сообщениями время от времени, а 1,1 процента впервые услышал о пошлинах.

«Мнения респондентов разделились. 37,3 процента считают эти заявления не более чем пиар-ходом, а вот 34,8 процента расценивают их как недопустимое вмешательство во внутренние дела страны», — пояснили авторы опроса.

Порядка 14,3 процента опрошенных назвали инициативы Трампа частью стандартной международной практики, а каждый десятый заявил о безразличии к вероятному ужесточению торговли.

Почти треть (36,3 процента) респондентов предположили, что установленные ограничения окажут умеренное влияние на экономику, почти столько же (30,3 процента) полагают, что они не несут существенных изменений. Негативных последствий для России ждут лишь 22,4 процента граждан. Еще 8,2 процента надеются, что пошлины станут стимулом для развития отечественного производства,

Глава Белого дома пригрозил России и ее партнерам ввести пошлины 100 процентов, если конфликт на Украине не закончится в течение установленных им сроков. Сперва дедлайн составлял 50 дней, позже его урезали до 10.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров. Тариф составит 25 процентов за то, что Нью-Дели продолжил импортировать российскую нефть. Позднее он допустил введение новых пошлин против Китая за торговлю с Россией.