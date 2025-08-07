Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:12, 7 августа 2025Экономика

Россияне раскрыли отношение к возможным пошлинам США

«Финансы Mail»: Треть россиян назвали пиар-ходом инициативы Трампа по пошлинам
Вячеслав Агапов
СюжетПошлины США

Фото: Bonnie Cash / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Треть россиян назвали инициативы президента США Дональда Трампа по введению торговых пошлин против России пиар-ходом. Такое отношение раскрыли по итогам опроса «Финансы Mail», сообщает RT.

В опросе приняли участие более семи тысяч граждан из всех регионов России. Более половины респондентов (53,4 процента) признались, что внимательно следят за новостями о возможных тарифах. Почти каждый второй (45 процентов) сталкивается с такими сообщениями время от времени, а 1,1 процента впервые услышал о пошлинах.

«Мнения респондентов разделились. 37,3 процента считают эти заявления не более чем пиар-ходом, а вот 34,8 процента расценивают их как недопустимое вмешательство во внутренние дела страны», — пояснили авторы опроса.

Порядка 14,3 процента опрошенных назвали инициативы Трампа частью стандартной международной практики, а каждый десятый заявил о безразличии к вероятному ужесточению торговли.

Почти треть (36,3 процента) респондентов предположили, что установленные ограничения окажут умеренное влияние на экономику, почти столько же (30,3 процента) полагают, что они не несут существенных изменений. Негативных последствий для России ждут лишь 22,4 процента граждан. Еще 8,2 процента надеются, что пошлины станут стимулом для развития отечественного производства,

Глава Белого дома пригрозил России и ее партнерам ввести пошлины 100 процентов, если конфликт на Украине не закончится в течение установленных им сроков. Сперва дедлайн составлял 50 дней, позже его урезали до 10.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров. Тариф составит 25 процентов за то, что Нью-Дели продолжил импортировать российскую нефть. Позднее он допустил введение новых пошлин против Китая за торговлю с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень выгодное предложение». В Европе изложили план Трампа по урегулированию на Украине. Какие условия он поставит Москве?

    В Москве взорвалось яйцо

    Российские войска окружили группировку ВСУ на одном из ключевых направлений

    Врач дал пять советов по повышению уровня гемоглобина

    Группа «Винтаж» заработает более 6 миллионов рублей на концерте в Дубае

    Трамп призвал к отставке главы Intel из-за подозрений в связях с Китаем

    Мощный авиаудар по пункту размещения бойцов ВСУ попал на видео

    Бандитов посадили из-за проболтавшегося говорящего попугая

    Трамп проигнорировал одного президента

    Пойманный за курением в туалете самолета пассажир обвинил стюардессу в нападении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости