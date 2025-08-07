Российская гимнастка восхитила фанатов кадрами в бикини

Мастер спорта по художественной гимнастике, основательница студии растяжки Topstretching Анна Канюк снялась в купальнике и восхитила фанатов. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

31-летняя спортсменка предстала на размещенных кадрах, сидя на деревянном пирсе. Она позировала в черном бикини, состоявшем из топа с треугольными чашками и стрингов. Также блогерша распустила влажные волосы и надела браслеты на ноги.

Поклонники оценили пост в комментариях. «Богиня», «Какая ты красивая», «Совершенно прекрасная женщина», — заявили юзеры.

Ранее признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак снялась в откровенном наряде.