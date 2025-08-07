Силовые структуры
Российская прокуратура нашла слитую в сеть закрытую инструкцию по оружию

Калужский суд заблокировал слитую в сеть инструкцию по обращению с оружием
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Branimir Balogović / Unsplash

Людиновский районный суд Калужской области по иску прокуратуры заблокировал слитую в интернет инструкцию по эффективному обращению с огнестрельным оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили объединенной пресс-службе судов региона.

Надзорное ведомство в ходе мониторинга обнаружило в свободном доступе на сайтах документы с отметкой «Для служебного пользования». В них изложен порядок обучения эффективному обращению с огнестрельным оружием.

Суд запретил данную информацию к распространению на территории России, как противоречащую требованиям действующего законодательства и фактически способствующую совершению правонарушений.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Ранее сообщалось, что в Красноярске правоохранители задержали начальника отдела уголовного розыска отдела полиции, который за взятку слил бизнесмену информацию из базы данных.

