Российский пенсионер заколол 75-летнюю сожительницу

В Дмитрове 76-летний пенсионер учинил расправу над сожительницей

В Московской области задержали 76-летнего пенсионера, подозреваемого в расправе над 75-летней сожительницей. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 6 августа обвиняемый поругался с пожилой сожительницей и нанес ей пять ударов ножом в область груди и один удар в область предплечья. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. Вскоре после учиненной расправы пенсионера задержали.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения.

