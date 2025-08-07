Силовые структуры
11:59, 7 августа 2025Силовые структуры

Российский пенсионер заколол 75-летнюю сожительницу

В Дмитрове 76-летний пенсионер учинил расправу над сожительницей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Московской области задержали 76-летнего пенсионера, подозреваемого в расправе над 75-летней сожительницей. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 6 августа обвиняемый поругался с пожилой сожительницей и нанес ей пять ударов ножом в область груди и один удар в область предплечья. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. Вскоре после учиненной расправы пенсионера задержали.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения.

Ранее пенсионера из Великобритании задержали на пароме в Европе при попытке провести наркотики на десятки миллионов рублей.

