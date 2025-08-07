Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:47, 7 августа 2025Силовые структуры

Силовики сообщили о росте желающих остаться в России пленных ВСУ

ТАСС: Число пленных ВСУ, желающих получить политубежище в России, растет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Число пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), желающих получить политическое убежище в России, растет. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В российском плену растет число украинцев, которые не желают возвращаться на Родину и просят политического убежища в России. Это подтверждают в том числе допросы пленных», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» написал, что пленные бойцы ВСУ вместо того, чтобы сидеть в колониях, должны отправиться восстанавливать Курскую область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступит в Белом доме с неожиданным заявлением. Отменит ли он свой ультиматум России или введет против нее новые санкции?

    Сырский признал провал ВСУ во время российской операции «Поток» в Курской области

    ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

    Летевший в Пензу самолет вернулся в Москву из-за неисправности

    Жильцы российского дома пожаловались на угрозу его обрушения

    На Украине работу ТЦК сравнили с соревнованием

    США решили заменить Россию на азиатском рынке

    Российскую модель ограбили в Лондоне

    Макрон поддержал прекращение огня на Украине

    На Западе предложили пять сценариев завершения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости