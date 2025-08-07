Силовики сообщили о росте желающих остаться в России пленных ВСУ

Число пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), желающих получить политическое убежище в России, растет. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В российском плену растет число украинцев, которые не желают возвращаться на Родину и просят политического убежища в России. Это подтверждают в том числе допросы пленных», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» написал, что пленные бойцы ВСУ вместо того, чтобы сидеть в колониях, должны отправиться восстанавливать Курскую область.