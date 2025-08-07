«ВХ»: Пленных бойцов ВСУ следует отправить восстанавливать Курскую область

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместо того, чтобы сидеть в колониях, должны отправиться восстанавливать Курскую область. Такое занятие для плененных украинских солдат придумал Telegram-канал «Военная хроника».

По его словам, Курская область после вторжения ВСУ находится в таком состоянии, что для ее восстановления потребуется «армия рабочих». Автор канала пожаловался на то, что этим вынуждены заниматься «местные мужики», пока те, кто вторгались в российский регион «едят, спят и охраняются».

«Хотите настоящей справедливости? Вот она: лопата, кирка, расчистка, восстановление домов, мостов и дорог в Курской области под конвоем. Ничего личного, ребята. Работа в обмен на жизнь. Сначала разрушали — теперь разгребайте», — считает автор.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что ущерб от действий вторгшейся в Курскую область группировки ВСУ превысил три миллиарда рублей. Он добавил, что озвученная сумма ущерба является промежуточной.