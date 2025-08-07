Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:40, 7 августа 2025Россия

В России придумали занятие для пленных бойцов ВСУ

«ВХ»: Пленных бойцов ВСУ следует отправить восстанавливать Курскую область
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместо того, чтобы сидеть в колониях, должны отправиться восстанавливать Курскую область. Такое занятие для плененных украинских солдат придумал Telegram-канал «Военная хроника».

По его словам, Курская область после вторжения ВСУ находится в таком состоянии, что для ее восстановления потребуется «армия рабочих». Автор канала пожаловался на то, что этим вынуждены заниматься «местные мужики», пока те, кто вторгались в российский регион «едят, спят и охраняются».

«Хотите настоящей справедливости? Вот она: лопата, кирка, расчистка, восстановление домов, мостов и дорог в Курской области под конвоем. Ничего личного, ребята. Работа в обмен на жизнь. Сначала разрушали — теперь разгребайте», — считает автор.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что ущерб от действий вторгшейся в Курскую область группировки ВСУ превысил три миллиарда рублей. Он добавил, что озвученная сумма ущерба является промежуточной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть все шансы». Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться очень скоро

    В США допустили срыв сделок с Россией по одной причине

    Россиян предостерегли от злоупотребления популярным летним продуктом

    ИИ от Microsoft научился обезвреживать вирусы

    В России придумали занятие для пленных бойцов ВСУ

    Жители российского города рассказали о мощных взрывах

    Готовившему покушение на командующего ВКС РФ агенту СБУ вынесли приговор

    Трамп призвал быстро распланировать встречи с Путиным и Зеленским

    Москвичка завела в квартире более 30 мейн-кунов

    Роскомнадзор отказался раскрыть сведения о «Радиостанции Судного дня»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости