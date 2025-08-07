Синоптик ответил на сообщения о 45-градусной жаре в Москве

Синоптик Вильфанд: К середине века произойдет сильное повышение температуры

К середине нынешнего века произойдет существенное повышение температуры не только в Москве, но и на всей территории России, особенно в северных районах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что аномальная 45-градусная жара, которая будет гораздо мощнее того, что было в 2010 году, может прийти в Москву в ближайшие годы. Такую ситуацию с изменением климата предположил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

Вильфанд отметил, что за последние 15 лет чаще происходят те события, которые оцениваются как крайне маловероятными. Это связано прежде всего с глобальным потеплением климата, физика которых уже хорошо известна климатологам, добавил он. Вместе с тем резкий скачок температуры до 45 градусов в ближайшие годы исключен, уверен синоптик.

«Вполне вероятно, что температуры примерно до 40 градусов будут встречаться чаще. Однако 45 градусов — это маловероятно даже для южных регионов. Это такие яркие высказывания, к которым нужно относиться спокойно», — предупредил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что в ближайшие ночи температура воздуха в Москве может опускаться до плюс 10 градусов.