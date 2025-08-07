Бывший СССР
«Солнцепек» ударил по позициям «Шквала»

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» ударила по позициям роты «Шквал» ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесен удар по позициям роты «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Огнем "Солнцепеков" накрыто три позиции роты "Шквал" 425 ОШП (отдельного штурмового полка — прим. «Ленты.ру»). Противник активных действий не предпринимал и сосредоточил усилия на укреплении занятых позиций», — заявил источник.

Уточняется, что удар наносился в районе села Хатнее в Харьковской области.

Ранее стало известно, что подразделение ВСУ попало в огневой мешок в Харьковской области. Российским войскам удалось продвинуться в лесу восточнее и западнее Волчанска.

