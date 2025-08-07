Бывший СССР
Совбез ООН рассмотрит ситуацию об уголовном преследовании Гуцул

Полянский: Совбез ООН рассмотрит вопрос о Гуцул
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Совет Безопасности ООН по инициативе России рассмотрит ситуацию вокруг главы Гагаузии в Молдавии Евгении Гуцул. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в Боснии и Герцеговине Милорада Додика и в Молдавии — Евгении Гуцул», — написал дипломат.

Ранее в Управлении верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН заявили о праве главы Гагаузии Евгении Гуцул на справедливый суд. 5 августа в Молдавии Евгении Гуцул вынесли приговор в виде семи лет тюрьмы по обвинению в финансовых махинациях.

