Наука и техника
05:49, 7 августа 2025Наука и техника

США потратят десятки миллиардов долларов на один тип вооружения

США выделят 50 млрд долларов на обслуживание и производство Patriot
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alex Babenko / Reuters

США выделят 50 миллиардов долларов на техническое обслуживание и потенциальное расширение производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в течение следующих 20 лет. Об этом говорится в уведомлении о закупке, с которым ознакомилось РИА Новости.

Уточняется, что одним из первых этапов будет поставка 14 критически важных компонентов, включая специализированные печатные платы и вентиляторы охлаждения. Они нужны для ежедневной эксплуатации комплексов Patriot.

Основным клиентом по контракту станет американская армия и другие структуры Министерства обороны США, которые полагаются на системы Patriot. Они будут осуществлять непосредственное финансирования заказов. Это касается как критически важной запчасти, так и полностью новых батарей.

На прошлой неделе стало известно о заключении 20-летнего контракта с корпорацией RTX, являющейся самым крупным в мире производителем вооружений и аэрокосмических систем.

Ранее в США оценили возможность Европы закупать оружие для Украины. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, европейские страны не смогут закупать у США оружие для этих целей, поскольку Америка не производит необходимого для Киева количества вооружений.

