Стали известны номинанты на «Золотой мяч»

France Football назвал номинантов на «Золотой мяч»

Французский журнал France Football назвал номинантов на «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту по итогам сезона-2024/2025. Об этом сообщается на сайте издания.

В число претендентов вошли нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд, форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, хавбек французского ПСЖ Хвича Кварацхелия и другие игроки.

Ранее стало известно, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится 22 сентября. Основным претендентом на награду назвали Ямаля.

В прошлом сезоне лучшим игроком года был признан полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал обладателем приза имени Льва Яшина.

