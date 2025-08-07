Спорт
Хеккен
Сегодня
20:00 (Мск)
Бранн
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
Сегодня
19:30 (Мск)
Легия
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК
Сегодня
20:30 (Мск)
Вольфсберг
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
17:46, 7 августа 2025Спорт

Стали известны номинанты на «Золотой мяч»

France Football назвал номинантов на «Золотой мяч»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Эрлинг Холланд

Эрлинг Холланд. Фото: Lee Smith / Reuters

Французский журнал France Football назвал номинантов на «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту по итогам сезона-2024/2025. Об этом сообщается на сайте издания.

В число претендентов вошли нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд, форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, хавбек французского ПСЖ Хвича Кварацхелия и другие игроки.

Ранее стало известно, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится 22 сентября. Основным претендентом на награду назвали Ямаля.

В прошлом сезоне лучшим игроком года был признан полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал обладателем приза имени Льва Яшина.

