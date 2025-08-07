Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:35, 7 августа 2025Силовые структуры

Стало известно о судьбе попавших в полицию 12 голых пловцов с пляжа в Сочи

МВД составило протоколы о мелком хулиганстве на 12 голых пловцов в Сочи
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Полиция составила административные протоколы в отношении 12 участников голого заплыва в Сочи, попавших в отдел внутренних дел после появления в общественном месте без одежды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по региону.

Правонарушители привлечены к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Материалы по 11 голым пловцам будут направлены в суд для вынесения решения. Им грозит штраф или арест до 15 суток. О перспективах их 12-го товарища полиция не сообщает.

Ранее появилось видео голого заплыва туристов на пляже поселка Вардане. На ролик наткнулись сотрудники отдела полиции Лазаревского района Сочи во время мониторинга. Стражи правопорядка оперативно установили нарушителей и задержали их. Все, кроме одного мужчины, оказались приезжими.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретится с Трампом

    Раскрыты наиболее вероятные места встречи Путина и Трампа

    Обвиняемым по делу о хищении усадьбы Чубайса вынесли приговор

    В Кремле предрекли встрече Путина и Трампа историческое значение

    Российские военные создали стену дронов в ДНР

    Названы возможные места встречи Путина и Трампа

    Потребности Украины во внешнем финансировании оценили

    Американский новичок «Авангарда» рассказал об ошеломившей его России

    Морской лев попытался утащить под воду девятилетнюю школьницу

    Валя Карнавал показала откровенные фото с отдыха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости