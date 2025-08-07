Стало известно о судьбе попавших в полицию 12 голых пловцов с пляжа в Сочи

МВД составило протоколы о мелком хулиганстве на 12 голых пловцов в Сочи

Полиция составила административные протоколы в отношении 12 участников голого заплыва в Сочи, попавших в отдел внутренних дел после появления в общественном месте без одежды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по региону.

Правонарушители привлечены к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Материалы по 11 голым пловцам будут направлены в суд для вынесения решения. Им грозит штраф или арест до 15 суток. О перспективах их 12-го товарища полиция не сообщает.

Ранее появилось видео голого заплыва туристов на пляже поселка Вардане. На ролик наткнулись сотрудники отдела полиции Лазаревского района Сочи во время мониторинга. Стражи правопорядка оперативно установили нарушителей и задержали их. Все, кроме одного мужчины, оказались приезжими.