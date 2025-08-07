Уиткофф проведет переговоры с Украиной и странами Европы

Axios: Уиткофф расскажет о переговорах с Путиным Украине и странам Европы

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф расскажет о переговорах с президентом России Владимиром Путиным Украине и странам Европы. Об этом передает Axios со ссылкой на источники.

«Уиткофф планирует провести в четверг видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании», — сообщает издание.

Как пишет издание, Уиткофф проинформирует европейских и украинских чиновников об итогах переговоров с Путиным, а также обсудит дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что Трамп занимал гораздо более жесткую позицию в отношении России с момента выдвижения ультиматума, но после встречи 6 августа изменил мнение и начал оптимистично говорить о достигнутом прогрессе.

Ранее в Белом доме выдвинули условие встречи Путина и Трампа в разговоре с изданием The New York Post. По словам источника издания, в настоящий момент место встречи пока не определено.