МО России: Система ПВО сбила 18 БПЛА самолетного типа над республикой Крым

Украина совершила массированную атаку на Крым. Это следует из сообщения российского Министерства обороны (МО).

Как сообщили в МО России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории региона 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Отмечается, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила все выпущенные ВСУ БПЛА в небе над республикой.

Ранее сообщалось, что Украина атаковала юг России десятками беспилотниками. В нескольких регионах возникли пожары, движение по Крымскому мосту было перекрыто.