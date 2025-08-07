Россия
12:00, 7 августа 2025Россия

Украина совершила массированную атаку на Крым

МО России: Система ПВО сбила 18 БПЛА самолетного типа над республикой Крым
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украина совершила массированную атаку на Крым. Это следует из сообщения российского Министерства обороны (МО).

Как сообщили в МО России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории региона 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Отмечается, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила все выпущенные ВСУ БПЛА в небе над республикой.

Ранее сообщалось, что Украина атаковала юг России десятками беспилотниками. В нескольких регионах возникли пожары, движение по Крымскому мосту было перекрыто.

