В Академгородке местные жители организовали операцию по спасению ежа

Жители Новосибирска спасли ежа, оказавшегся в ловушке

В Новосибирске еж застрял в закрытом приямке жилого дома на улице Терешковой. Об этом сообщает издание «Академ.Инфо».

Утром в среду жители дома №34 по улице Терешковой в Академгородке обнаружили ежа, оказавшегося в ловушке. Зверь не мог самостоятельно выбраться из-под решетки полуподвального окна, где раньше был магазин. Огромный замок на приямке не позволял открыть доступ к животному.

Тогда один из местных жителей обратился в приемную депутата горсовета Ерлана Байжанова. Помощница депутата вызвалась организовать спасательную операцию. В итоге спасти ежа помог представитель эксплуатационного участка управляющей компании — замок распилили с помощью болгарки.

«Ежика, конечно, отпустили. Он убежал в лес», — сообщила помощница депутата.

Ранее в Нижнем Тагиле сортировщики отходов спасли выброшенную в мусор черепаху. Сотрудникам удалось достать и осмотреть ее. Позже один из сотрудников решил забрать черепаху себе. Теперь она живет с водителем погрузчика.