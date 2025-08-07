Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:32, 7 августа 2025Мир

В Еврокомиссии сравнили действия Израиля в Газе с геноцидом

Вице-президент ЕК Рибера: Действия Израиля в Газе напоминают геноцид
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Действия Израиля в ходе операции в секторе Газа очень напоминают геноцид. Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Тереса Рибера в интервью газете Politico.

Представитель ЕК обратила внимание, что палестинцы на территории Газы находятся в изоляции, без крова, воды, еды и лекарств, подвергаясь постоянным бомбардировкам и обстрелам даже во время получения гуманитарной помощи. «Если это не геноцид, то это очень похоже на определение, используемое для выражения его смысла», — подчеркнула она.

Рибера заявила, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность приостановки действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, которое является основой их торгово-экономических отношений.

Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила, что шансы на достижение сделки по урегулированию конфликта между Тель-Авивом и палестинским радикальным движением ХАМАС близки к нулю.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретится с Трампом

    Раскрыты наиболее вероятные места встречи Путина и Трампа

    Обвиняемым по делу о хищении усадьбы Чубайса вынесли приговор

    В Кремле предрекли встрече Путина и Трампа историческое значение

    Российские военные создали стену дронов в ДНР

    Названы возможные места встречи Путина и Трампа

    Потребности Украины во внешнем финансировании оценили

    Американский новичок «Авангарда» рассказал об ошеломившей его России

    Морской лев попытался утащить под воду девятилетнюю школьницу

    Валя Карнавал показала откровенные фото с отдыха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости