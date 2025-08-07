В Еврокомиссии сравнили действия Израиля в Газе с геноцидом

Действия Израиля в ходе операции в секторе Газа очень напоминают геноцид. Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Тереса Рибера в интервью газете Politico.

Представитель ЕК обратила внимание, что палестинцы на территории Газы находятся в изоляции, без крова, воды, еды и лекарств, подвергаясь постоянным бомбардировкам и обстрелам даже во время получения гуманитарной помощи. «Если это не геноцид, то это очень похоже на определение, используемое для выражения его смысла», — подчеркнула она.

Рибера заявила, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность приостановки действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, которое является основой их торгово-экономических отношений.

Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила, что шансы на достижение сделки по урегулированию конфликта между Тель-Авивом и палестинским радикальным движением ХАМАС близки к нулю.