15:40, 7 августа 2025

В Кремле раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

Дмитриев: Встреча Путина и Трампа поможет донести до США позицию России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа поможет более четко донести до США позицию России по Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Безусловно, тот саммит между руководством России и США, который планируется на следующей неделе, может стать важным историческим событием, событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа», — отметил Дмитриев.

Спецпредставитель выразил надежду, что после переговоров Путина и Трампа диалог России и США «продолжится еще более активно, в том числе в экономическом направлении».

Ранее Дмитриев предрек встрече Путина и Трампа историческую значимость, подтвердив, что работа по организации переговоров на высшем уровне уже ведется.

