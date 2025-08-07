В Минкульте объяснили смысл введения Дня артиста

Глава Минкульта Любимова назвала День артиста праздником признательности актерам

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заявила, что День артиста даст возможность выразить признательность представителям профессии за их вклад в развитие культуры и искусства. Ее слова передает издание ТАСС.

Известно, что новый праздник будет отмечаться в России 17 января. Свой комментарий глава ведомства дала во время церемонии открытия выставки «Олег Табаков. Судьба увлеченного человека» в столичном медиацентре парка «Зарядье».

«Мы серьезно готовимся, начинаем придумывать новые традиции и мероприятия в честь праздника», — сообщила Любимова журналистам.

Министр также выразила уверенность, что праздник станет возможностью «сказать спасибо артистам».

Ранее стало известно, что в России ввели новый профессиональный праздник День артиста. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.