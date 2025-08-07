Культура
21:39, 7 августа 2025

В Минкульте объяснили смысл введения Дня артиста

Глава Минкульта Любимова назвала День артиста праздником признательности актерам
Андрей Шеньшаков

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заявила, что День артиста даст возможность выразить признательность представителям профессии за их вклад в развитие культуры и искусства. Ее слова передает издание ТАСС.

Известно, что новый праздник будет отмечаться в России 17 января. Свой комментарий глава ведомства дала во время церемонии открытия выставки «Олег Табаков. Судьба увлеченного человека» в столичном медиацентре парка «Зарядье».

«Мы серьезно готовимся, начинаем придумывать новые традиции и мероприятия в честь праздника», — сообщила Любимова журналистам.

Министр также выразила уверенность, что праздник станет возможностью «сказать спасибо артистам».

Ранее стало известно, что в России ввели новый профессиональный праздник День артиста. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

