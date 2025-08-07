В России назвали нежелательный для экономики курс доллара

Минэк: курс рубля выше 110 за доллар является стратегическим риском для России

Одним из стратегических рисков выполнения национальных целей России может оказаться курс рубля ниже 75 и выше 110 за доллар. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития (Минэк) Полины Крючковой.

В частности, из-за волатильности нацвалюты создаются косвенные риски росту ВВП темпами выше среднемирового, а также снижению доли импорта товаров и услуг, привлечению инвестиций, росту объемов туристической и агропромышленной отраслей, развитию Россией технологической кооперации и освоению новых рынков.

Ранее сообщалось, что продолжающееся в течение 2025 года резкое сокращение нефтегазовых доходов российского бюджета, показатель которого достиг по итогам января — июля 18,5 процента, связано с низкими ценами на нефть и крепким курсом нацвалюты рубля.

4 августа Банк России опустил официальный курс доллара ниже 80 рублей. До этого евро на прошлой неделе поднимался выше 95 рублей, а доллар выше 83-х, однако 31 июля произошло их резкое снижение, что некоторые эксперты объясняют неверием рынков в способность США нанести серьезный экономический удар и изолировать Россию.