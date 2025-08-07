Политолог Шеслер: Запад считает «Орешник» в Белоруссии угрозой своим интересам

Киев и страны Запада планирует сорвать поставки российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссию, так как это негативно влияет на их интересы. Такое заявление сделала газете «Взгляд» политолог Лариса Шеслер.

«ГУР и СБУявляются, по сути, украинскими подразделениями западных спецслужб. А Запад всегда делал ставку на российскую и белорусскую оппозицию, на политических маргиналов, готовых ради личных интересов дестабилизировать обстановку в родной стране», — объяснила она желание Киева.

Политолог считает, что именно при поддержке белорусской оппозиции Киев попытается сорвать поставки ракетного комплекса в республику. По словам Шеслер, рост безопасности Союзного государства «в планы противников никак не вписывается» и это рассматривается ими как угроза их собственным интересам.

Ранее 7 августа источник в рядах белорусской оппозиции рассказал, что Украина планирует сорвать размещение «Орешника» в Республике Беларусь. По его словам, эта тема будет обсуждаться на закрытой части конференции «Новая Беларусь», которую посетят представители СБУ и ГУР, а также польская Служба военной разведки.