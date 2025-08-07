Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:50, 7 августа 2025Бывший СССР

В России объяснили причину желания Киева сорвать поставки «Орешника» в Белоруссию

Политолог Шеслер: Запад считает «Орешник» в Белоруссии угрозой своим интересам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Киев и страны Запада планирует сорвать поставки российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссию, так как это негативно влияет на их интересы. Такое заявление сделала газете «Взгляд» политолог Лариса Шеслер.

«ГУР и СБУявляются, по сути, украинскими подразделениями западных спецслужб. А Запад всегда делал ставку на российскую и белорусскую оппозицию, на политических маргиналов, готовых ради личных интересов дестабилизировать обстановку в родной стране», — объяснила она желание Киева.

Политолог считает, что именно при поддержке белорусской оппозиции Киев попытается сорвать поставки ракетного комплекса в республику. По словам Шеслер, рост безопасности Союзного государства «в планы противников никак не вписывается» и это рассматривается ими как угроза их собственным интересам.

Ранее 7 августа источник в рядах белорусской оппозиции рассказал, что Украина планирует сорвать размещение «Орешника» в Республике Беларусь. По его словам, эта тема будет обсуждаться на закрытой части конференции «Новая Беларусь», которую посетят представители СБУ и ГУР, а также польская Служба военной разведки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень выгодное предложение». В Европе изложили план Трампа по урегулированию на Украине. Какие условия он поставит Москве?

    Международные резервы России резко упали

    В Call of Duty и Battlefield 6 появилась новая защита от читеров

    Молдавия запросила экстрадицию Плахотнюка из Греции

    Синоптик ответил на сообщения о 45-градусной жаре в Москве

    Фон дер Ляйен поговорила с Зеленским о будущем Украины

    Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

    Перевернувшийся в Москве грузовик с бревнами сняли на видео

    Двое в балаклавах похитили россиянина с чемоданом перед камерой

    В России отреагировали на сообщения о готовности к обмену территориями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости