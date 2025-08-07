В России подешевели легковушки

«Автостат»: Средневзвешенная цена легковушки в РФ достигла 3,14 миллиона рублей

По итогам первых шести месяцев 2025 года в России немного снизилась средневзвешенная цена на легковые автомобили. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Для новых легковых автомобилей она составила 3,14 миллиона рублей, а для подержанных — 1,14 миллиона. Подчеркивается, что данный показатель начал снижаться, хотя перед этим рос несколько лет подряд. Относительно первого полугодия 2024 года средневзвешенная цена новой легковушки упала на 2 процента, а подержанной — на 3.

Отмечается также, что средневзвешенная цена нового автомобиля уже второй год подряд превышает три миллиона рублей. Для машин с пробегом речь идет более чем о миллионе рублей.

В конце июля стало известно о скачке цен на обслуживание и ремонт автомобилей в России. Стоимость регулировки схода-развала колес в среднем подорожала на 33 процента. За шиномонтаж в среднем по стране приходится платить на 16 процентов больше.

Есть также данные о том, что российские дилеры активно пытаются избавиться от скопившихся складских резервов, обещая потенциальным покупателям рекордные скидки.