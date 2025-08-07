Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:03, 7 августа 2025Экономика

В России подешевели легковушки

«Автостат»: Средневзвешенная цена легковушки в РФ достигла 3,14 миллиона рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

По итогам первых шести месяцев 2025 года в России немного снизилась средневзвешенная цена на легковые автомобили. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Для новых легковых автомобилей она составила 3,14 миллиона рублей, а для подержанных — 1,14 миллиона. Подчеркивается, что данный показатель начал снижаться, хотя перед этим рос несколько лет подряд. Относительно первого полугодия 2024 года средневзвешенная цена новой легковушки упала на 2 процента, а подержанной — на 3.

Отмечается также, что средневзвешенная цена нового автомобиля уже второй год подряд превышает три миллиона рублей. Для машин с пробегом речь идет более чем о миллионе рублей.

В конце июля стало известно о скачке цен на обслуживание и ремонт автомобилей в России. Стоимость регулировки схода-развала колес в среднем подорожала на 33 процента. За шиномонтаж в среднем по стране приходится платить на 16 процентов больше.

Есть также данные о том, что российские дилеры активно пытаются избавиться от скопившихся складских резервов, обещая потенциальным покупателям рекордные скидки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ялта, Потсдам, Ватикан. Путин и Трамп встретятся совсем скоро. Где пройдут исторические переговоры?

    Президент ОАЭ прибыл в Россию

    Лавров и его турецкий коллега обсудили Украину

    Американец призвал вернуть флаг российским теннисистам

    Россия объявила в розыск уехавшего из страны журналиста

    Лукашенко насторожился

    Россиянин с ножом и гранатой устроил разборку с кассиром в кафе

    Появились подробности об отравившей российских туристов чаче

    Прокатившаяся по барам в пьяном угаре россиянка въехала в толпу людей

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости